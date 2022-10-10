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ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurularda son gün!

10.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) için başvuru tarihleri merak konusu oldu. Bilindiği üzere ALES başvuruları 30 Eylül itibarıyla başlamıştı. ALES başvuruları için bugün (10 Ekim) son gün... Şimdi ise ALES başvurularının nereden alınacağı ve nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Peki ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurularda son gün!

ALES başvuruları bugün sona eriyor. Birçok adayın giriş yapacağı ALES için detaylar merak konusu oldu. Başvurular ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılıyor. ALES/3 2022 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak tamamlanacak. Peki ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

ALES BAŞVURULARINDA SON GÜN!

30 Eylül tarihinde başlayan ALES/3 başvuruları 10 Ekim'de (bugün) sona erecek.

ÖSYM 2022 takviminde yer alan bilgilere göre ALES/3 başvuruları 30 Eylül 2022 itibariyle başladı. Başvurular 10 Ekim 2022 tarihinde (bugün) sona erecek.

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır? ALES başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurularda son gün!

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES/3 için başvuru ücreti olarak 185 TL ödenecek. ALES başvurusu ÖSYM AİS üzerinden alınacak. ALES başvurusunda bulunmak için, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine giriş sağlayın.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ALES, 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak. ÖSYM tarafından açıklanacak olan sonuçlar ÖSYM üzerinden kontrol edilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES geç başvuru günü 18 Ekim 2022 olarak belirlendi.


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