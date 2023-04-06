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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması

06.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Şimdi birçok kişi internette , "2023 ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sınav ne zaman? İşte ALES sınav giriş belgesi ekranı...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, sınav ne zaman? ÖSYM'den son dakika açıklaması

ALES ile ilgili ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı. 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Şimdi birçok kişi internette , "2023 ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, sınav ne zaman? İşte ALES sınav giriş belgesi ekranı...

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ALES SINAV GİRİŞ BELEGELERİ AÇIKLANDI

ALES sınav giriş belgeleri başvuruda bulunan vatandaşların erişimine açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2023-ALES/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

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ALES NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2023-ALES/1 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

ALES'e girecek olanlar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sınav giriş belgelerini edinebilecektir.

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