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ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihi

28.07.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınavı ne zaman sorusunun yanıtı, yüksek lisans yapmak isteyen üniversite mezunu birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. 24 Haziran'da alınmaya başlanan ALES/2 sınav başvuruları 4 Temmuz tarihinde sona ermişti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte ALES/2 sınavının yapılacağı tarih açıklandı. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihi.

ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihi

ALES/2 sınavı için geri sayım sürmeye devam ediyor. 4 Temmuz tarihinde başvuruları tamamlanan ALES/2 sınavı için gözler sınavın yapılacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının yapılacağı tarih açıklandı. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2022 ALES/2 sınav tarihi.

2022 ALES/2 NE ZAMAN?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının ikincisi ağustos ayında ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. ALES/2 sonuçları ise 9 Eylül'de belli olacak.

ALES sınavı ne zaman yapılacak

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

ÖSYM 2022 ALES 2 sınav tarihi

ALES GEÇ BAŞVÜRÜ ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

ALES/2 başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

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