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ALES SONUÇ TARİHİ 2023: ÖSYM ile ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sonuc.osym.gov.tr ekranı

01.09.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sonuçları ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler. Peki, ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı...

ALES 2 sonuçları, sınava giren vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere 20 Ağustos Pazar günü yapılan ALES sınavının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Şimdi gözler ÖSYM çevrildi. Sonuc.osym.gov.tr ALES sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 5 Eylül 2023 tarihinde açıklanacak.

ALES 2 sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

optik form 3

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES sonuçları, sınava giren adaylar tarafından T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ALES SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

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