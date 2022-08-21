EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sınavı ne zaman açıklanacak?

ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sınavı ne zaman açıklanacak?

21.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Nisan 2022 tarihinde ALES/1 yapılmıştı. 21 Ağustos 2022 tarihinde ise ALES/2’ye girildi. Sınava giren öğrenciler sorular hakkında bilgi almak için internet üzerinden araştırma yapıyorlar. ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sınavı ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 21 Ağustos yani bugün gerçekleşti. ALES sonuçları ve cevap anahtarlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ALES sınav sonrası ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarını yayınlayacak. Sonuçlar ise yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak. ALES sınav sonuçları ve ALES soru ve cevap anahtarlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekran görüntüsü 2022-08-21 120659

ALES sınavının soruları ve cevapları genellikle ÖSYM tarafından sınav günü veya ertesi gün yayımlanıyor. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?ALES soru yorumları! ALES/2 zor muydu? Süre yetti mi?
2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?2022 BİLSEM sonuçları açıklandı mı?
YKS 2. tercih günleri ve 2. tercih kılavuzuYKS 2. tercih günleri ve 2. tercih kılavuzu
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM sınav ALES öğrenci ales sorulari ales2 ne zaman açıklanacak ne zaman sorular ve cevapları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Fiyatlar dikkat çekmişti! 'Kolaylık sağlayacağız'

Fiyatlar dikkat çekmişti! 'Kolaylık sağlayacağız'

Öğrenim ücretleriyle ilgili emsal karar

Öğrenim ücretleriyle ilgili emsal karar

LGS 3. nakiller açıklandı mı?

LGS 3. nakiller açıklandı mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

İlginizi Çekebilir

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.