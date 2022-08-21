ALES soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ALES sınavı ne zaman açıklanacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES/2 21 Ağustos yani bugün gerçekleşti. ALES sonuçları ve cevap anahtarlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin akademik kadrolarında araştırma görevlisi ya da öğretim görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı ALES sınav sonrası ÖSYM ALES soru ve cevap anahtarını yayınlayacak. Sonuçlar ise yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak. ALES sınav sonuçları ve ALES soru ve cevap anahtarlarına dair merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınavının soruları ve cevapları genellikle ÖSYM tarafından sınav günü veya ertesi gün yayımlanıyor. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ALES/2 sınav sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor.



