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Alessandra Ambrosio kumda onarken paylaştı!

10.01.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Alessandra Ambrosio, tatil için soluğu Brezilya'nın Florianapolis kentinde aldı. Memleketinden vazgeçemeyen Ambrosio, denizin ve güneşin tadını çıkarmayı da ihmal etmedi.

Alessandra Ambrosio kumda onarken paylaştı!

40 yaşındaki ünlü model Alessandra Ambrosio, minik bikinisiyle kıskanılacak fiziğini gözler önüne serdi.
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde tatil yapan ünlü model, senedin 11 ayını tatil yaparak geçiriyor.

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Instagram'da 10.7 milyon takipçisi olan süper model, kumda oynadığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.

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Eski Victoria's Secret meleği, küçük gelen zeytin yeşili bikinisiyle sahilde eğlenirken, düzgün fiziğini sergiledi.
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Paylaşımına, "Mr. Sandman bana bir rüya getir" notunu düşen 40 yaşındaki süper modele kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

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Alessandra Ambrosio
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