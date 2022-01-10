Alessandra Ambrosio kumda onarken paylaştı!

40 yaşındaki ünlü model Alessandra Ambrosio, minik bikinisiyle kıskanılacak fiziğini gözler önüne serdi.
Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde tatil yapan ünlü model, senedin 11 ayını tatil yaparak geçiriyor.
Instagram'da 10.7 milyon takipçisi olan süper model, kumda oynadığı anlarda çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Eski Victoria's Secret meleği, küçük gelen zeytin yeşili bikinisiyle sahilde eğlenirken, düzgün fiziğini sergiledi.
Paylaşımına, "Mr. Sandman bana bir rüya getir" notunu düşen 40 yaşındaki süper modele kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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