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Alev Alev 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Rüya'dan Ömer'e büyük sürpriz!

25.01.2021 21:06 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in merakla beklenen 12. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Rüya ile Ömer'in pazarda satış yaptığı anların dikkat çektiği tanıtımda Rüya, Ömer'i baş başa eğlenebilecekleri bir yere götürüyor. Rüya'nın yaptığı sürpriz sonucunda Ömer'in sahneye çıkacağı anlar ise dikkat çekiyor. İşte Alev Alev yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 12. yeni bölümüyle 28 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 11. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek'in yaptığı basın açıklamasından sonra, Tomris ve Çiçek ayrı ayrı sorguya alındı. Ortaya çıkan gerçeklerden sonra Tomris giderek köşeye sıkışırken, Ozan ve Ömer'in desteğiyle Kayabeyli ailesini alt edecek büyük bir koz elde ettiler. Gazeteye gelen Tomris, sarnıçtaki yangının gerçek nedenini anlattı. Bunun üzerine harekete geçen Ozan ve Ömer, sarnıçtan çıkartılan tarihi eserlerin saklandığı depoyu bulmayı başardı. Çelebi, bu hamle karşısında öfkeden deliye dönerken, Kenan'ın da onlara yardım ettiğini anladı. Tarihi eserlerin bulunmasıyla Tomris de Çelebi'ye karşı güç kazandı.

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Cezaevinden çıkan Bülent'in dönüşü ise Tomris ve Çiçek'e zor anlar yaşattı. Bülent, Atlas'ı zorla alıp götürürken, Çiçek ve Tomris duruma müdahale edebilmek için hemen harekete geçti. İskender'in Atlas'a olan sevgisini bilen Çiçek, son çare olarak ona başvurdu. Atlas'tan vazgeçmeyen Tomris, Bülent'e hastanelerin devrini teklif etti. Çiçek'ten duyduklarından sonra ne yapacağını bilemeyen İskender ise sonunda yardım teklifini kabul ederek Atlas'ı alıp geri getirdi. Ömer’den beklediği itirafı duyamadıkça sabrı tükenen Rüya ise Çiçek’in de cesaretlendirmesiyle harekete geçmeye karar verdi. Bu sırada antikacıda Rüya’yı düşünen Ömer, bir anda karşısında onu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ömer, aralarındaki duruma son noktayı koyarak Rüya’yı öptü. İkili arasında yaşanan bu aşk dolu anlar izleyicinin de büyük beğenisini kazandı.

Alev Alev (4)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (1)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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