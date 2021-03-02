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Alev Alev 17. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ömer ve Ozan'ı gözyaşlarına boğan olay

02.03.2021 22:40 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 17. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çelebi'nin öfkeyle harekete geçtiği tanıtımda Ozan, inşaattaki kaza ile ilgili suçlandığı için zor durumda kalıyor. Ömer, Ozan'a yardım etmek isterken, ikilinin duygusal anları izleyenleri derinden etkiliyor. Çelebi, Cemre ve ona yardım eden herkesin hayatına zarar vermeye devam ederken, kadınların korku dolu halleri büyük merak uyandırıyor. İşte Alev Alev yeni bölüm özeti ve fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 17. yeni bölümüyle 4 Mart Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başlar.
Alev Alev (6)
Çelebi'nin karşısında olan herkes mutlu bir şekilde yan yanadır. Çelebi, bunun üzerine Cemre ve ona yardım edenlere sağlam bir ders vermek için harekete geçer.

Alev Alev (2)

Çelebi'nin hamleleri, Cemre'yi bu sefer çok daha derinden etkileyecektir.

Alev Alev (3)

Çiçek ise İskender'le ilgili intikam planını Rüya'dan gizlemek için çaba sarf ederken, İskender'in kendisine tatlı bir sürpriz hazırladığından haberdar değildir.

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (5)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.


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Anahtar Kelimeler:
Show TV Demet Evgar
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