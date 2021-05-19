Alev Alev 27. bölüm ön izlemesi yayınlandı |Ömer Rüya'yı affedecek mi?

Geçtiğimiz bölüm Cemre'nin canını yapmak için Ozan'ı vuran Çelebi amacına ulaşmıştır. Yeni bölümde Cemre, Ozan için endişe ederken kendisine soru soran basın mensuplarına ateş püskürtür.

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çelebi'nin Ozan'ı vurduğunu öğrenen Ömer, deliye döner. Sinirlerine hakim olamayan Ömer, eline silah alarak Çelebi'nin peşine düşer ancak beklenmedik bir şey ile karşılaşır. Öte yandan Ömer'i durduramayan Rüya, Çiçek ile bir olup plan yapar ve amacına ulaşır. Fakat yaptıkları bu plan işe yarasa da Ömer ile arasının açılmasına neden olur. Peki Rüya, Ömer ile arasını düzeltmeyi başarabilecek mi? Ömer eski sağlığına kavuşacak mı?

ALEV ALEV SON BÖLÜM ÖZETİ

Çelebi, yurtdışına kaçmadan önce, Cemre'yi ölmekten beter edecek planını uygulamak için doğru zamanı kollamaya başlar. Çelebi'nin yaşadığına dair şüpheleri artan Cemre, sesini duyurmak için adeta çırpınmaktadır. Düğünden sonra Ömer Rüya'yı, aralarındaki aşk dolu anların bozulmaması için, tüm ihtimallerden uzakta bir balayı tatiline götürür.

Cemre'nin psikolojisinin dağıldığını ve korkmakta da haklı olduğunu fark eden Ozan, Çelebi'nin yaşayıp yaşamadığını anlamak için zekice bir plan yapar. Ozan planı ile Çelebi'yi köşeye sıkıştırırken, kendisini de uçurumun kenarında bulur.



