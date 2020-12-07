Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de saldırıya uğrayan Ömer'e ne olacak?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 6. yeni bölümüyle 10 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi’ye karşı açtığı savaşta sesini duyurabilmek için çabalayan Cemre, Çelebi’nin ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle yüzleşti. Çelebi’nin, Cemre’nin yaptığı açıklamanın basına yansımasına engel olmak isterken, Rüya’nın beklenmedik adımıyla bu planı suya düştü. Rüya, Cemre’nin karakol önünde açıklama yaptığı videosunu birçok ünlü isimle paylaştı.

Video kısa süre içinde yayılırken, Cemre de bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ömer ise İskender'in ona iftira attırdığını öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi.

İskender'in tehlikeli bir yoldan tehdit ettiği Ömer, bunun karşılığını verirken, ikilinin arasında savaş bayrakları çekildi. Çiçek, İskender'i karşısında görünce öfkesine hakim olamazken onun bu tavrı Bülent'in de dikkatini çekti.