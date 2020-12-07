MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de saldırıya uğrayan Ömer'e ne olacak?

Alev Alev 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de saldırıya uğrayan Ömer'e ne olacak?

07.12.2020 01:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 6. bölümünden yeni fragman yayınlandı. Çelebi'nin "Gereğini yap!" diyerek Kenan'ı uyardığı tanıtımda bu sözler üzerine Kenan'ın tedirgin hali dikkat çekiyor. Ömer'in saldırıya uğraması korku dolu anlara sahne olurken, Ali'nin Tomris'in evinde işe başlaması Çiçek'i derinden sarsıyor. İşte Alev Alev dizisi 6. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 6. yeni bölümüyle 10 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN 5. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi’ye karşı açtığı savaşta sesini duyurabilmek için çabalayan Cemre, Çelebi’nin ardı arkası kesilmeyen hamleleriyle yüzleşti. Çelebi’nin, Cemre’nin yaptığı açıklamanın basına yansımasına engel olmak isterken, Rüya’nın beklenmedik adımıyla bu planı suya düştü. Rüya, Cemre’nin karakol önünde açıklama yaptığı videosunu birçok ünlü isimle paylaştı.

Alev Alev (1)

Video kısa süre içinde yayılırken, Cemre de bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ömer ise İskender'in ona iftira attırdığını öğrendikten sonra onunla yüzleşmek istedi.

Alev Alev (4)

İskender'in tehlikeli bir yoldan tehdit ettiği Ömer, bunun karşılığını verirken, ikilinin arasında savaş bayrakları çekildi. Çiçek, İskender'i karşısında görünce öfkesine hakim olamazken onun bu tavrı Bülent'in de dikkatini çekti.

Alev Alev (3)

Çiçek ve Tomris'in bir şeyler sakladığından şüphelenen Bülent, onları köşeye sıkıştıracak ipuçları aramaya devam etti. Çelebi ise Cemre'ye karşı yaptığı son hamleyle herkesi şoke etti. Polis ve gazetecilerle birlikte Ozan'ın kapısına giden Çelebi, Güneş'i zorla aldı ve bu hamlesiyle Cemre'yi büyük bir yıkıma uğrattı. Cemre'nin elinden tutan Rüya, "Artık yalnız değilsin!" diyerek kuzeninin yanında olacağını gösterirken, iki kadının omuz omuza vereceği mücadele şimdiden büyük heyecan uyandırdı.

Alev Alev (7)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Sadakatsiz'de yıllar sonra geri dönen Volkan'dan Asya'yı şaşırtan sözlerSadakatsiz'de yıllar sonra geri dönen Volkan'dan Asya'yı şaşırtan sözler
İşte bir dönemin en popüler isminin son hali!İşte bir dönemin en popüler isminin son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Çırılçıplak soyundu ve dalgalara meydan okudu

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

ÖZET | Denizlispor-Fenerbahçe: 0-2

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Diğer Haberler

Çukur'da Kulkan Erdenet rolünü Genco Özak oynayacak! Çukur'a katılan Genco Özak kimdir?

Çukur'a flaş transfer! Kulkan Erdenet geliyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a sert uyarı: Bedelini ağır ödersin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a sert uyarı: Bedelini ağır ödersin

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 42. son bölümde neler oldu

Kuzey ve Yıldız'ın romantik anları!

Sadakatsiz 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de yıllar sonra geri dönen Volkan'dan Asya'yı şaşırtan sözler

Sadakatsiz'de Volkan'ın şaşırtan değişimi!

Çukur 106. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur'a Selim Koçovalı'nın ölümü damga vuracak! Yamaç'ın intikam planı

Çukur'da Yamaç intikam için dönüyor!

Kalk Gidelim dizisi bitiyor mu? Kalk Gidelim final bölümü ne zaman?

Sevilen dizi için şok karar!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.