MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev 8. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ömer Rüya'ya aşkını itiraf edecek mi?

Alev Alev 8. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ömer Rüya'ya aşkını itiraf edecek mi?

23.12.2020 22:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 8. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Rüya ile Ömer'in inatlaştığı tanıtımda ikilinin neden gerildiği merak konusu oluyor. Ozan'dan tavsiye alan Ömer'in halleri ise akıllara "Rüya'ya hislerini söyleyecek mi?" sorusunu getiriyor. Peki Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisinin 24 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 8. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Alev Alev (1)2

Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Alev Alev (3)
Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

Alev Alev (6)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (4)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor? Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?
9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!9 yaş büyük sevgilisiyle görüntülendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu!

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu!

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı

Çalışanlar dikkat! Süreler uzatıldı

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

İlginizi Çekebilir

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Kalça videosu olay oldu! 'Toplum kurallarını...'

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

Ekrana veda etti! Final bile yapamadı

'İş kıyafetim' dedi! Olay olan poz

'İş kıyafetim' dedi! Olay olan poz

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

Diziye dönüyor mu? Flaş açıklama

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Diğer Haberler

Hekimoğlu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor

Hekimoğlu 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ateş ve İpek yeniden karşı karşıya geliyor

Akıncı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Akıncı dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Akıncı ne zaman başlıyor? Yayın tarihi açıklandı

Hercai dizisinin yayın günü değişti! Hercai hangi gün yayınlanacak?

Sevilen dizi için flaş karar!

Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

Akıncı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Ne zaman başlıyor?

Menajerimi Ara'da yeni yıl coşkusu

Menajerimi Ara'da yeni yıl coşkusu

Aralarında Türk yapım da var! Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti

2020'nin en iyi dizileri listesinde tek Türk yapımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.