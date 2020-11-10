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'Alev Alev'de Hazar Ergüçlü'nün değişimi izleyenleri etkileyecek!

10.11.2020 13:36 | Son Güncelleme:
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'Alev Alev'de Hazar Ergüçlü'nün değişimi izleyenleri etkileyecek!

Ay Yapım imzalı, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelmeye başlayan ‘Alev Alev’, sürükleyici hikayesiyle hayatın gerçeklerine ve izleyicilerin yaşamlarına dokunuyor. Dizinin hem Türkiye’de hem de dünyada uzun süre TT’de kalan ilk bölümünün ardından bu hafta yayınlanacak bölümde Hazar Ergüçlü’nün değişimi şaşırtacak. Ergüçlü’nün hayat verdiği Çiçek’in yaşanan yangından ciddi yanıklarla çıkması güzellik kavramını masaya yatıracak.

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen 'Alev Alev', geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ilk kez izleyicilerle buluştu. Gerek görkemli prodüksiyonu gerekse güçlü oyunculuk performansları ve özgün, gerçekçi anlatımıyla övgü dolu yorumlar alan dizi, "kadın olmak" kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü’nün karakteri yaşadığı değişimle çok konuşulacak.

Hazar Ergüçlü_Alev Alev (5) (1)

Başarılı oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatacak.

Nişanlısı Ali’nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek’in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek ve bildiğimiz güzellik kalıplarını da düşündürtecek.

Hazar Ergüçlü_Alev Alev (3)

Çiçek’in şu anki görünümü için her set günü tam 5 saat makyaj masasında oturan Hazar Ergüçlü, karakterinin bu değişimini ve de güzellik kavramını şu sözlerle yorumluyor:

Rol aldığımız işlerle sayısız insana ulaşıyoruz ve de göz önünde olmanın belki de en olumsuz yanlarından biri bizlere dayatılan belli güzellik kalıplarının olması. İşin kötü yanı bu kalıplar bizleri etkilediği kadar, ulaştığımız kadınları da etkiliyor. Şu kiloya ulaşmalıyım derken bulimia olan veya ciddi anlamda bir hastalığa yakalananlardan psikolojik tedavi görenlere pek çok olumsuzluklar yaşanıyor.

Hazar Ergüçlü_Alev Alev (2)

Çiçek’te de özellikle 2. bölümde göreceğimiz "yanındaki erkeğe yakışma" derdi söz konusu. Bu nedenle kusursuz görünme amacı var. Bu noktada bence Alev Alev, herkese kendini önce olduğu gibi görme ve o halini sevip sarmalaması gerektiğini gösterecek. Buna bir nebze de olsa aracı olabilirsem ne mutlu! Çiçek’in bu yolda nasıl başka değişimler yaşayacağını da heyecanla bekliyorum.

Murat Polat’ın imzasını taşıyan makyaj için Ergüçlü’nün ölçüleri özel olarak alınıp modellendi ve sonrasında kalıplaşan yanık protezleri yüze ve vücuda yerleştirildi.

Senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız’ın üstlendiği ‘Alev Alev’, 2. bölümüyle 12 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV ekranlarında olacak.

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