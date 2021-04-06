MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev dizisi 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemre ile Çelebi boşanıyor

Alev Alev dizisi 22. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cemre ile Çelebi boşanıyor

06.04.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 22. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çelebi'nin gözaltına alındığı tanıtımda annesine söylediği sözler yapacaklarına dair akıllarda soru işareti oluşturuyor. Cemre ile Ozan beraberken gizlice fotoğraflarının çekilmesi ise ikilinin gerilim dolu anlar yaşamasına sebep oluyor. Mahkemede Cemre ve Çelebi'nin boşanmasına karar verilirken, Güneş'in velayetiyle ilgili açıklanacak karar heyecanla bekleniyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 22. yeni bölümüyle 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (1)

ALEV ALEV'İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Tarihi eserlerin yakalanmasından sonra Çelebi iyice köşeye sıkışır. Annesi Hülya tüm gücüyle Çelebi'ye destek olurken, İskender'in gizli planından habersizdirler.

Alev Alev (2)

Bülent'in ölmesinden sonra Çiçek ve İskender ne yapacağını bilemezken, beklenmedik bir isim bu cinayete dair bir ipucu bulur. Zor günlerin ardından, Cemre için yeni bir hayat başlamak üzeredir.

Alev Alev (4)

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev (7)
Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sadakatsiz 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin'e ne olacak? Sadakatsiz 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin'e ne olacak?
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Diğer Haberler

Sadakatsiz 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Derin'e ne olacak?

Sadakatsiz'de Derin şoku! Büyük sır ortaya mı çıkıyor?

Kırmızı Kamyon dizisi için Show TV'den flaş erteleme kararı! Kırmızı Kamyon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

İddialı diziye büyük şok! İlk bölümden sonra...

Hercai dizisinden final kararı! Başrolünü Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Hercai ekranlara veda ediyor

Hercai dizisinden final kararı

Sihirli Annem neden final yapıyor? Efsane dizi 2. kez veda ediyor…

Sihirli Annem veda ediyor…

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor? Sevilen dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk hakkında hayranları üzen haber

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final mi yapıyor?

Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman! | İşler çığırından çıktı

Masumlar Apartmanı’ndan tüyler ürperten fragman!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.