MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de İskender ve Çelebi savaşı büyüyor!

Alev Alev dizisi 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de İskender ve Çelebi savaşı büyüyor!

05.04.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 22. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çiçek ile İskender'in korku dolu anlarının ekrana geldiği tanıtımda Bülent'in durumu ikisini derinden sarsıyor. Çiçek'in gergin halleri Rüya'nın şüphesini çekerken, İskender ve Çelebi arasındaki savaş giderek alevleniyor. Atlas'tan Bülent'in depodan çıkmadığını duyan Rüya'nın, depoya gittiğinde karşılaşacağı manzara büyük merak konusu oluyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 22. yeni bölümüyle 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre ve Ozan'ın yakınlaşmasına tanık olan Çelebi, büyük bir öfkeyle harekete geçti. Ozan'ın ölüm emrini veren Çelebi, Cemre'ye de zor anlar yaşattı. Ozan'ı öldürtmek için plan yapan Çelebi'nin tuzağı ise sürpriz bir şekilde bozuldu.

Alev Alev (1)

Çelebi'yi mahallede gören Uzun'un Ozan'a haber vermesi ve Cemre'nin Ozan'ı uyarması, Çelebi'nin kendi tuzağına düşmesine sebep oldu. Çiçek ile İskender, Bülent'e karşı çaresiz kalırken, Atlas'ın anlattıkları ikisini de hiç beklemedikleri bir durumun içine sürükledi. Atlas, yaşadığı travmanın ve konuşmamasının sebebini Çiçek'e anlatınca korkunç gerçek ortaya çıktı. Bülent'i bir adamı bıçaklarken gördüğünü söyleyen Atlas, uzun yıllar Bülent'in korkusundan bu gerçeği sakladığını ifade etti.

Alev Alev (2)

Çiçek, Atlas'tan öğrendikleri üzerine bahsettiği depoya gitti. Çiçek'i takip eden Bülent ise burada ona saldırdı. Tam o anlarda gelen İskender, Çiçek'i Bülent'in elinden kurtardı. Rüya, Ömer'in evlilik teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine ikilinin ilişkisindeki ipler kopma noktasına geldi. Finalde Cemre, Ozan, Rüya ve Ömer verdikleri zorlu çabaların sonucunda Çelebi'ye karşı büyük bir zafer kazandı. Çelebi'nin kaçakçılık yaptığının ispatlanması sonucu polis, Kayabeyli evine baskın yaptı.

Alev Alev (5)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Efsane dizinin final sezon tarihi açıklandı!Efsane dizinin final sezon tarihi açıklandı!
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Show TV Alev Alev dizisi Demet Evgar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Gelin adayı Solmaz dansözlere taş çıkardı

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Partiyi polis bastı! Ünlü isimler bakın nasıl tepki gösterdi

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku! İşin aslı sonradan anlaşıldı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 28. bölümde neler olacak? Han'ın korkunç sırrı ortaya çıkıyor! İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

Masumlar Apartmanı'nda Han'ın korkunç sırrı ortaya çıkıyor!

Uğur Yücel, Kırmızı Oda dizisine katıldı! Vahit karakteriyle diziye damga vuracak!

Reyting rekortmeni dizinin kadrosuna katıldı!

The Walking Dead 11. ve final sezonunun yayın tarihi belli oldu

Efsane dizinin final sezon tarihi açıklandı!

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'ın çekimleri başladı! İşte Kazara Aşk dizisi oyuncuları ve konusu

İşte ekranların yeni dizisi! Çekimler başladı

Çukur'da Celasun ölüyor mu? Celasun'a ne oluyor?

Kubilay Aka Çukur'a veda ediyor

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı. Sefirin Kızı 47. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 47. bölüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.