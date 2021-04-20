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Alev Alev dizisi 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Ömer ve Rüya yüzleşmesi!

20.04.2021 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 24. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Çiçek, İskender'in hapse girmesini engellemek için harekete geçerken, Atlas'ın dedikleri üzerine Çiçek'in yalan söylediğini anlayan Tomris, Çiçek'i evden göndererek şaşırtıcı bir tepki gösteriyor. Ömer, İstanbul'dan gitmeye karar veren Rüya'nın karşısına çıkarken, ikili arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor. İşte Alev Alev yeni bölüm konusu ve fragmanı.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 24. yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?,

İşlediği tüm suçları İskender'e yüklemeye çalışan Çelebi'nin önüne sürpriz engeller çıkarken, hapisten çıkma umutları da tükenir.

Alev Alev (2)

Rüya, Çiçek'e küsmüş olmasına rağmen başını beladan kurtarmak için kolları sıvarken Çiçek, İskender'i Bülent cinayetinden kurtarmak için, hayatını alt üst edecek riskli bir karar verir.

Alev Alev (3)

Rüya'nın İzmir'e gitme kararı sonrası, Ömer Rüya'yı kaybetme korkusunu ilk kez bu kadar derinden yaşar ve onu kaybetmemek için gözünü karartır. Umudunu yitirmiş Çelebi, Cemre ve Ozan için kötü bir son hazırlarken, kendisinin de son durağa geldiğini anlamıştır.
Alev Alev (4)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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