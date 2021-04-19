Alev Alev dizisi 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre'yi şoke eden manzara!

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 24. yeni bölümüyle 22 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çelebi'nin hapishaneye girmesiyle derin bir nefes alan Cemre, kızı Güneş'e kavuştu. Kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi'nin hedefinde İskender vardı. Kurtuluş yollarını düşünmeye başlayan Çelebi, İskender'e karşı savaş başlattı.

Rüya ile görüşmek isteyen Çelebi, Kenan cinayetini İskender'in üzerine atmayı planladı. Rüya'ya, babasının katilinin İskender olduğunu ve bunu kanıtlayabileceğini açıklayan Çelebi, evinde bir video olduğunu söyledi. Çelebi'nin söylediği kanıta ulaşan Rüya, babasını evden İskender'in çıkardığını gösteren videoyu izleyince şoke oldu.

Gördüklerinden sonra Rüya, İskender'i ihbar etti. İskender, Kenan cinayeti sebebiyle gözaltına alındı. İskender'in gözaltına alındığını duyan Çiçek, tüm gerçekleri açıklamak için Rüya ile yüzleşmeye gitti. İskender'in aslında katil olmadığını söyleyen Çiçek, gizlediği her şeyi itiraf etti. İskender'e yardım ettiğini de söyleyen Çiçek'in itirafları Rüya'yı şoke etti.