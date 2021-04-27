Alev Alev dizisi 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Cemre'ye büyük şok! "Düş oğlumun yakasından"

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 25. yeni bölümüyle 29 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALEV ALEV'İN 24. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bülent cinayetinin şüphelisi olarak gözaltına alınan Çiçek'i kurtarmak için herkes seferber oldu. Küsmüş olmasına rağmen Rüya, Çiçek'in yardımına koşarken Çiçek de İskender'i kurtarmak için harekete geçti. İskender'in kendisi yüzünden hapse girmesini istemeyen Çiçek, hayatını alt üst edecek bir adım atarak Atlas'ı şahitlik yapması için mahkemeye götürdü.

Atlas'ı olayların tanığı olarak dinleyen mahkeme, İskender'i serbest bıraktı. Çiçek'in yalan söylediğini ve İskender'i kurtarmak için yaptıklarını Atlas'tan öğrenen Tomris, Çiçek'i evden kovdu.

Sevdiği kadını kaybetme korkusu yaşayan Ömer, Rüya'nın İzmir'e gitmesini engellemeye çalıştı. Ömer'in anlattıklarından etkilenen Rüya, kalbinin sesini dinleyerek İstanbul'da kalma kararı aldı. Hapisten çıkma umudunu giderek kaybeden Çelebi, Adnan'a Ozan'ı öldürmesi için görev verdi.