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Alev Alev dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Alev Alev konusu ve oyuncuları

DİZİ HABERLERİ  | 27.09.2020 20:44 | Son Güncelleme

Show TV’nin yeni dizisi, Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ yeni sezonda ekran macerasına hazırlanıyor. Alev Alev dizisinin 1. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi farklı hikayesiyle dikkat çekecek. İşte, Alev Alev dizisinin fragmanı, oyuncuları ve konusu.

Show TV’nin yeni dizisi, Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ yeni sezonda ekran macerasına hazırlanıyor. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday dizi ‘Alev Alev’den başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı.

ALEV ALEV DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay yer alıyor.

ALEV ALEV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek…

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

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