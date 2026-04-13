Alev alev: İkisini de bildi sosyal medyada ortalık karıştı

Trabzonspor, Galatasaray galibiyetinin ardından Alanya deplasmanında öne geçmesine rağmen üstünlüğü koruyamadı ve karşılaşma 1-1 bitti. Fenerbahçe ise Kayserispor deplasmanında zorlanmadan galibiyeti 4 golle attı. Kante ve Talisca'nın yıldızlaştığı maç sonrası gözler Galatasaray - Kocaelispor maçına çevrilmişti.

PUAN FARKI 2’YE İNDİ

Dün akşam Sane'nin golüyle öne geçen Galatasaray, daha sonra Petkovic'in golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 bitti. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 5 hafta kala 2'ye indi.

OKAN BURUK MU TEDESCO MU?

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde 4 sene peş peşe şampiyon olma hedefinde! Fenerbahçe ise 2013-2014 sezonundan bu yana elde edemediği şampiyonluğu alıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

Mourinho yerine göreve gelen Tedesco, özellikle derbilerde aldığı sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesapları, Galatasaray – Kocaelispor maçı sonrası Tedesco’nun motivasyon videosunu paylaştı.

HAFTANIN MAÇLARINI BİLDİ

Ercanerk7 isimli bir X kullanıcısının Cuma günü paylaştığı gönderi ise viral oldu. Paylaşımında Fenerbahçe taraftarının görüntüsünü kullanıp

“Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

Galatasaray 1-1 Kocaelispor” notunu düşen kullanıcının bu gönderisine binlerce yorum yapıldı.