Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla yürek hoplattı!

Sergilediği performans ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı dizi henüz final yapmadan teklifler almasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde yeni bir projeye imza atan Ergüçlü, Soner Caner'in "Gönül" filminde başrolü oynayacağı açıklandı. Ünlü oyuncuya ise başrolde Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil eşlik edeceği de duyurulmuştu. Projelerin aranan yüzü haline gelen başarılı oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

SİYAH BİKİNİSİ İLE NEFESLERİ KESTİ

Geçtiğimiz günlerde Soner Caner’in 'Gönül' adlı filminde başarılı oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile başrol oynayacağı açıklanan Hazar Ergüçlü, paylaşımıyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yeni filminin çekimlerine başlanmadan tatil yapan Ergüçlü, İnstagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı siyah bikinili pozuyla nefesleri kesti. Fit vücudunu gözler önüne seren Ergüçlü, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulmaya devam ediyor.

PROJELERİN ARANAN YÜZÜ OLDU

Yönetmen Onur Ünlü ile yaşadığı aşk ile sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, rol aldığı Alev alev adlı dizinin ekranlara veda etmesine kısa bir süre kala yeni projeye imza attı. Çekimlerine Antalya'da başlanacak olan Soner Caner’in 'Gönül' isimli sinema filminde başrol oynayacak Hazar Ergüçlü'ye, final yapması beklenen dizi Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil'in partner olacağı açıklandı.



