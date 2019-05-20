Mynet Trend

Alev makinesi bir anda çalışınca, sahnedeki şarkıcının yüzü yandı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.05.2019 15:12 | Son Güncelleme

Meksika’da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarında bulunan alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğu belirtildi.

Olay, Meksika’nın Jolisco eyaletinde bulunan Cuquío Fair bölgesinde meydana geldi. Sahne aldığı sırada seyircisine yaklaşarak şarkı söyleyen Francisco ‘El Gallo’ Elizalde’nin, sahne kenarında bulunan alev makinesinin çalışması sonucu yüzünde yanıklar oluştu.

Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Elizalde’nin seyircisine yaklaştığı sırada, sahne önündeki alev makinesinin aniden çalışması sonucu yüzünün yandığı görüntülendi.

Yerel medya, Meksikalı şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar olduğunu, durumunun iyi olduğunu duyurdu.

(DHA)

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Bu kadarına da pes!Bu kadarına da pes!
Çoğumuz tüketiyoruz ancak ölüm riskini artırıyor!Çoğumuz tüketiyoruz ancak ölüm riskini artırıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Francisco Elizalde Meksika alev makinesi

En Çok Okunan Trend Haberler

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

İstanbullular dikkat! Hafta boyunca etikli olacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

Bu otomobiller üretimden kalkacak

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İğrenç olayı gördü, 'Allah belanı versin' diyerek dayak attı

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İstanbullu Gelin final öncesi kızdırdı! 'Bir çuval inciri mahvettiniz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahurda davulcuya bu sefer DJ de eşlik etti

İlginç görüntü! Davulcu ve DJ bir arada

Motosiklete 5 kişi bindiler, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıktılar

Bu kadarına da pes!

Çoğumuz tüketiyoruz ancak ölüm riskini artırıyor!

Çoğumuz tüketiyoruz ancak ölüm riskini artırıyor!

Hırsızları görünce pencereden atladı! O anlar kamerada

Hırsızları görür görmez camdan atladı! O anlar böyle görüntülendi

Şanlıurfa'da tehlikeli yolculuk kamerada

Görenleri şaşkına çeviren görüntü!

Kadınlar tecavüzle suçladıkları iş insanını kaçırıp fidye istedi

Kadınlar tecavüzle suçladıkları iş insanını kaçırıp fidye istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.