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Alevleri gören itfaiyeyi aradı! İşin aslı çok farklı çıktı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.04.2019 04:08 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir ailenin terasta yaktığı mangal ateşini görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye, mangal yakıldığını öğrenince geri döndü.

Alevleri gören itfaiyeyi aradı! İşin aslı çok farklı çıktı!

Akşam saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesinde, iki katlı bir evin terasında yakılan mangal ateşini görenler yangın olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve 112 Acil ekipleri hızla olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri, E.G.nin evin terasında mangal yaktığını, olayın yanlış anlamadan kaynaklı olduğunu öğrenince geri döndü.


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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez yangın

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