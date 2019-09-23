Alex Borstein ödül konuşmasıyla olay oldu

The Marvelous Mrs. Maisel adlı komedi dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Komedi Oyuncusu seçilen Alex Borstein, ödül konuşmasıyla dikkat çekti.
Borstein konuşmasına “Geçen yıl pek çok kişinin üzgün olduğunu biliyorum, çünkü sütyen giymemiştim. Bu gece, özür dilemek istiyorum çünkü iç çamaşırı giymedim. Sandalyelerinizi atmak ya da temizlemek isteyebilirsiniz. Televizyonda çok iyi görünüyor ama burası bir bikram yoga sınıfı gibi, pek çok gergin kadın var” şeklinde esprili bir girişi yaptı.
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