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Alex Borstein ödül konuşmasıyla olay oldu

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 23.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

71'inci kez sahiplerini bulan Emmy Ödülleri için düzenlenen törende, bazı ilginç anlar dikkat çekti. Alex Borstein ödülünü almak için sahneye çıktığında yaptığı konuşmayla güldürdü.

Alex Borstein ödül konuşmasıyla olay oldu

The Marvelous Mrs. Maisel adlı komedi dizisindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Komedi Oyuncusu seçilen Alex Borstein, ödül konuşmasıyla dikkat çekti.

Borstein konuşmasına “Geçen yıl pek çok kişinin üzgün olduğunu biliyorum, çünkü sütyen giymemiştim. Bu gece, özür dilemek istiyorum çünkü iç çamaşırı giymedim. Sandalyelerinizi atmak ya da temizlemek isteyebilirsiniz. Televizyonda çok iyi görünüyor ama burası bir bikram yoga sınıfı gibi, pek çok gergin kadın var” şeklinde esprili bir girişi yaptı.

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Alex Borstein emmy

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