Alex de Souza futbola geri dönüyor

Alex, sosyal medya hesabından U20 takım antrenörü olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

Alex, B Lisans'ı almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilme yetkisini veren B Lisansı'nı aldım. Oyuncuların, profesyonel olma yolunda çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu, bir baba olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum."

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