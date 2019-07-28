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Alex de Souza futbola geri dönüyor

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 28.07.2019 07:50 | Son Güncelleme

Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı eski futbolcu Alex de Souza, U20 takım antrenörü olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

Alex de Souza futbola geri dönüyor

Alex, sosyal medya hesabından U20 takım antrenörü olmak için gerekli olan B Lisans'ını aldığını açıkladı.

Alex, B Lisans'ı almasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Son bir kaç ayı futbol hakkında daha derinlemesine çalışarak geçirdim. CBF Akademi teknik direktörlük kursu bana çok faydalı oldu ve kafamda önceden tasarladığım şeylerle örtüştü. Bu kurs sonucunda U20 takımlarını çalıştırabilme yetkisini veren B Lisansı'nı aldım. Oyuncuların, profesyonel olma yolunda çok iyi bir yönlendirmeye ihtiyaçları var. Futbolcu, antrenör adayı ve mini futsal oyuncusu, bir baba olarak tecrübelerimi birleştirmeye çalışıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza Fenerbahçe spor toto süper lig

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