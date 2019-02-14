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Alex de Souza yarışma programı sunmak ve Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 14.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Alex de Souza İstanbul'a geldi. Cuma günü yarışma programı sunacak olan Alex de Souza, cumartesi günü de Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçı Ülker Stadı'nda izleyecek.

Alex de Souza yarışma programı sunmak ve Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi!

Online bilgi yarışması Hadi'yi 15 Şubat'ta Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza sunacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, farklı konseptleri ile 7'den 70'e herkesin tutkusu haline gelen online bilgi yarışması Hadi, efsane bir yarışmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Brezilyalı eski futbolcusu Alex de Souza, bugüne kadar 1,8 milyon kişiye 5 milyon liraya yakın ödül dağıtan online bilgi yarışması Hadi'ye konuk sunucu olacak.

Brezilyalı yıldızın Merve Toy ile birlikte sunacağı özel yarışma, HDI Sigorta sponsorluğunda 15 Şubat'ta 20:30'da gerçekleştirilecek. Yarışmada 50 bin liralık ödül dağıtılacak.

KONYASPOR MAÇINI DA İZLEYECEK

Öte yandan iş için Türkiye'ye gelen Brezilyalı efsane, bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin cumartesi günü sahasında ağırlayacağı Atiker Konyaspor maçında da tribünde olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Alex de Souza Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fanatik fenerbahçeliyim bunlarını dini imanı para
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