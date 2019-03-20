Alex Ferguson'un çiğnediği sakız 2 milyon 834 bin TL'ye satıldı

Sir Alex Ferguson'un çiğnediği sakız, 390 bin Pound'a satıldı. Premier Lig takımlarından Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson'un son maçında çiğnediği sakız bir internet sitesindeki açık artırmada 390 bin Pound'a (2 milyon 834 bin TL) alıcı buldu.
26 yıl boyunca Manchester United’ın teknik direktörü olan ve yaklaşık bin 500 maça çıkan Ferguson’un kariyeri boyunca maçlarda, yaklaşık 3 bin adet sakız çiğnediği düşünülüyor. ManU’nun başında son kez 2013'te oynanan ve "5-5" beraberlikle sona eren West Bromwich maçına çıkan Ferguson, karşılaşma sonunda sakızını rakip takım maskotuna hediye etmişti
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