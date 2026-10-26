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Önce çatlama sesi, sonra çizgi! iPhone Duo'daki ekran sorununun muhtemel sebebi ortaya çıktı

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu satın alan bazı kullanıcılar, iç ekranda kalıcı çizgiler oluştuğunu bildiriyor. Şikâyetlerdeki ortak nokta ise ekran hasarından hemen önce menteşede hissedilen sertlik ve duyulan çıtlama ya da çatlama sesi. Sorunun menteşeden kaynaklanıyor olması muhtemel görülüyor.

Önce çatlama sesi, sonra çizgi! iPhone Duo'daki ekran sorununun muhtemel sebebi ortaya çıktı
Enes Çırtlık

Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, bazı kullanıcıların bildirdiği ekran sorunlarıyla gündeme geldi. İnternette paylaşılan şikâyetlerde, cihazın iç ekranında dikey ve yatay çizgilerin ortaya çıktığı görülüyor. Kullanıcıların anlattıkları, sorunun menteşedeki olası bir arızayla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

KULLANICILAR İÇ EKRANDA ÇİZGİLER BİLDİRİYOR

Kullanıcıların aktardığına göre sorun, telefonun menteşesinin normalden daha sert hissedilmesiyle başlıyor. Cihazı açmak için daha fazla güç uygulanması gerekiyor. Bu direnç aşıldığında ise menteşeden çıtlama ya da çatlama sesi duyuluyor ve iç ekranda kalıcı çizgiler beliriyor.

Önce çatlama sesi, sonra çizgi! iPhone Duo daki ekran sorununun muhtemel sebebi ortaya çıktı 1

Birçoğu iPhone Duo'ya özel Reddit topluluğunda yer alan şikâyetlerin tamamında aynı hasar biçimi görülüyor. Katlanabilir ekranın tam ortasından geçen dikey bir çizgiye, bu çizgiden ekranın sağ yarısına doğru uzanan yatay bir çizgi eşlik ediyor.

Sorunun ortaya çıkma süresi ise kullanıcılar arasında farklılık gösteriyor. Bazı kişiler telefonu birkaç gün kullandıktan sonra ekran hasarıyla karşılaşırken, bazıları cihazı kullanmaya başladıktan yalnızca birkaç saat sonra aynı sorunu yaşadıklarını belirtiyor.

Şikâyette bulunan kullanıcılar, cihazlarına müdahale etmediklerini veya telefonlarını alışılmadık bir şekilde kullanmadıklarını söylüyor. Bu kullanıcıların birçoğu, daha önce de katlanabilir telefon kullandığını belirtiyor.

Önce çatlama sesi, sonra çizgi! iPhone Duo daki ekran sorununun muhtemel sebebi ortaya çıktı 2

Ekran hasarıyla karşılaşan kullanıcılar, çözüm bulmak için doğrudan ya da operatörleri aracılığıyla Apple'la iletişime geçmiş durumda.

SORUNUN KESİN NEDENİ BELİRSİZ

iPhone Duo'nun iç ekranında oluşan hasarın kesin nedenini söylemek güç. Bununla birlikte, tüm şikâyetlerde ekran hasarından önce menteşede bir direnç hissedildiğinin ve ardından bir ses duyulduğunun belirtilmesi, sorunun menteşeden kaynaklanıyor olmasını oldukça muhtemel kılıyor.

Sorunun büyük olasılıkla belirli bir parti cihazla sınırlı olduğu düşünülüyor. Zira kullanıcıların büyük bölümü ve cihazı çok daha uzun süredir kullanan inceleme uzmanları böyle bir sorun bildirmedi.

İç ekranında bu tür bir hasarla karşılaşan iPhone Duo sahiplerinin, cihaz değişimi için mümkün olan en kısa sürede Apple destek birimiyle iletişime geçmesi öneriliyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon iPhone Duo
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