iPhone Duo parçalarına ayrıldı: Onarım puanı öne çıktı, menteşesi dikkat çekti

Teknoloji dünyasının en çok konuşulan cihazlarından iPhone Duo, iFixit'in kapsamlı söküm incelemesine konuk oldu. 10 üzerinden 5 onarılabilirlik puanı alan cihaz, bu alanda katlanabilir rakiplerinin önüne geçti. Karşılaştırmak gerekirse Samsung'un Z Fold8 modeli 10 üzerinden 4 puan almış, önceki modeli ise 3 puanda kalmıştı.

IPHONE DUO'NUN BİLEŞENLERİNİN ÇOĞU KOLAYCA SÖKÜLEBİLİYOR

iFixit'in incelemesine göre iPhone Duo'nun içindeki bileşenlerin büyük bölümü, cihazın derinliklerine inilmesine gerek kalmadan çıkarılabiliyor. Bunlar arasında, vantuzlu bir kelepçe ve sökme aparatı yardımıyla kolayca çıkarılabilen dış ekran da bulunuyor. Bu işlem, yayımlanan videoda 4. dakika 20. saniye civarında gösteriliyor.

Cihazın içindeki iki bataryanın çıkarılmasında ise anodik delaminasyon adı verilen bir yöntem kullanılıyor. Bu işlemde, 9 voltluk pil gibi düşük voltajlı bir güç kaynağı batarya hücrelerinin üzerindeki gümüş renkli bağlantı noktalarına bağlanıyor. Böylece hücreler telefondan ayrılabiliyor. İşlemin ayrıntıları videonun 5. dakikası 50. saniyesinde görülebiliyor.

APPLE EKRAN KATLANMA İZİNİ NASIL GİZLİYOR?

İncelemenin dikkat çekici bölümlerinden biri de iPhone Duo'nun ana ekranındaki mat nano dokulu kaplama oldu. Videonun 3. dakikasında mikroskop altında gösterilen bu katman, ışık yansımalarını dağıtarak OLED panelin ortasındaki katlanma izinin görünürlüğünü azaltıyor.

Ekran koruyucusunun üzerinde bulunan binlerce mikroskobik çıkıntı, yansımaların parçalanmasını sağlıyor. Bu yapı, ana ekrandaki farklı açılarda yerleştirilmiş RGB alt piksellerle birlikte çalışarak katlanma izinin gizlenmesine yardımcı oluyor.

KARMAŞIK MENTEŞE MEKANİZMASI

iPhone Duo'nun onarılabilirlik açısından sunduğu avantajlara rağmen menteşe mekanizması son derece karmaşık bir yapıya sahip olduğu, mekanizmanın, bazı cihazlarda kendiliğinden kilitleniyor gibi göründüğü belirtiliyor.

İlk iPhone Duo kullanıcılarından bazıları, menteşenin belirli noktalarda alışılmadık derecede sertleştiğini bildirdi. Kullanıcıların aktardığına göre bu durum, katlanabilir ekranı açmak için daha fazla kuvvet gerektirdi ve duyulabilir bir çıtlama ya da çatırdama sesiyle birlikte ekranda kalıcı hasara yol açtı.

Sorunun nedenine ilişkin teorilerden biri, menteşenin içindeki bazı bileşenlerin olması gerektiği gibi aşağı hareket edememesi ve sıkışması. Bir diğer olası etken ise menteşenin içinden geçen akordeon benzeri esnek kablo.

Kaynak: GSMArena