Alex'ten Hürriyet Gücer’e sarı kart!

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alex de Souza ile son olarak Eskişehirspor’da forma giyen Hürriyet Gücer, sık sık sosyal medya üzerinde gülümseten diyaloglara imza atıyor. Süper Lig'de oynadığı yıllarda Fenerbahçeli oyuncu Alex de Souza ile rakip olarak sık sık karşı karşıya gelen Hürriyet Gücer’in son Alex paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Son olarak Eskişehirspor formasını giydikten sonra 2018 yılında futbolu bırakan Gücer, Kadıköy’de bulunan Alex de Souza’nın heykeli ile çektirdiği fotoğrafı ‘Eski günlerdeki gibi beraberiz’ notuyla paylaştı.

"7-8 KALICI İZ BIRAKTI!"

Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kişi tarafından beğenirken Alex de Souza da esprili bir dille gönderiye yorum yaptı. Efsane futbolcu beğendiği fotoğrafta gülücük emojisiyle birlikte ‘sarı kart’ yorumunu bıraktı. Alex de Souza geçmiş yıllarda katıldığı bir programda kendisine sorulan "Gördüğün en gaddar futbolcu kimdi?" sorusuna "Hürriyet Gücer. Bu adamın vücudumda bıraktığı en az 7-8 kalıcı iz var" cevabını vermişti.

