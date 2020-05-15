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Alexander Ceferin: Liglerin yüzde 80'i sezonu tamamlayacak

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2020 18:29 | Son Güncelleme

Avrupa futbolunda koronavirüs kriziyle mücadele devam ederken, UEFA başkanı Alexander Ceferin'den önemli açıklamalar geldi. beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren Sloven futbol adamı, "Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok." ifadelerini kullandı.

Alexander Ceferin: Liglerin yüzde 80'i sezonu tamamlayacak

Avrupa futbolunda koronavirüs kriziyle mücadele devam ederken, UEFA başkanı Alexander Ceferin'den önemli açıklamalar geldi.

beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren Sloven futbol adamı, Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşünceleri olmadığını belirtip, her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda ağustos ayı içerisinde sezonu noktalamak istediklerini söyledi.

Şu anda olumsuz senaryolar hakkında düşünmek istemediğini açıklayan Alexander Ceferin, "Her şey olabilir, işler iyi de gidebilir kötü de. Ama biz iyimser kalıp, durumun düzeleceğini umut ediyoruz. Avrupa Kupaları'nı noktalamak için somut bir planımız var. Maçları seyircisiz oynayıp, sezonu tamamlayacağız. Avrupa Kupaları'nı iptal etme gibi bir düşüncemiz şimdilik yok. Ancak dünyada sadece Covid zamanında değil her an her şey iptal edilebilir. Ben bir peygamber değilim. Önümüzdeki bir - iki ay içerisinde neler olacağını bilemem. Ama durum şu anki gibi devam ederse bizim de planladığımız gibi ağustos ayı içerisinde sezonu noktalayacağımızdan eminim. Ulusal liglerin durumu ayrı. Onlar nasıl devam edip etmeyeceklerine kendileri karar verecek. Ama daha önce de belirttiğim gibi yüzde 80'inin sezonu tamamlayacağına inanıyorum. Sezonu bitirmeyecek olanlar ise Avrupa kupaları ön elemeleri oynayacaklar. Bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor" diye konuştu.

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