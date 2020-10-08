Alexander Sörloth: Leipzig ile anlaşmıştım

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performans ile ile iz bırakan Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth'tan bu süreç ile ilgili bir itiraf geldi.
Norveçli golcü, Bundesliga ekibi ile RB Leipzig ile daha önceden anlaştığını açıkladı. Milli takıma ve transfer sürecine dair değerlendirmelerde bulunan Sörloth, ''Kendimi çok iyi hissediyorum. Birkaç haftadır iyi antrenman yaptım ve futbol oynamak için çok hevesliyim'' dedi.
Transfer sürecinden bahseden yıldız golcü, ''Leipzig ile Şampiyonlar Ligi’nde geçirdikleri sezonun ardından anlaşmıştım. Disiplinli, profesyonel ve üst düzey bir takıma geldim. Buraya geleceğimden emindim'' dedi.
(AJANSSPOR)
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