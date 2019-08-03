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Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.08.2019 08:24 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un, prensip anlaşmasına vardığı Alexander Sörloth Trabzon'a geldi.

Alexander Sörloth Trabzon'da çoşkuyla karşılandı

Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu sezon birçok genç futbolcuyu kadrosuna katan bordo-mavililer, golcü transferinde de prensip anlaşmasına vardığı golcü oyuncu Alexander Sörloth'u Trabzon'a getirdi.

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Tarifeli uçak ile gece saat 02:30 sıralarında Trabzon havaalanına gelen oyuncuyu bordo-mavili taraftarlar çoşkuyla karşıladı. Sevgi gösteriler arasında kendisini bekleyen araca güçlükle binen Norveçli oyuncu konaklayacağı otele geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Spor Toto Süper Lig Alexander Sörloth

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