Alexander Sörloth, Trabzonspor’da kendini buldu

Trabzonspor’un sezon başında İngiltere’nin Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace’dan iki yıllığına kiraladığı Sörloth, İngiliz kulübünde geçtiğimiz sezon 12 maçta görev aldı.

Burada beklentileri karşılayamayan oyuncu, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Belçika temsilcisi Gent’te ise 19 lig maçında 4 gol attı. 2018-19 sezonunun ardından İngiltere’ye dönmeyen oyuncu Trabzonspor’a kiralandı.

NORVEÇ'TEN TÜRKİYE'YE UZANAN YOL

Sörloth, Norveç’in Rosenborg takımında 10 resmi maçta forma giydi. Söz konusu takımda iki kez ilk on birde sahaya çıkan oyuncu 1 gol attı.

Golcü oyuncu aynı ülkede Bodo/Glimt takımına transfer oldu. Bu kulüpte ise 27 maçta sahaya çıktı. İlk on birde ise 20 maçta sahaya çıkan Norveçli forvet 14 gol atarken 6 asist yaptı. Ülkesindeki çıkışının ardından Hollanda takımlarından Groningen’e transfer olan Sörloth 42 resmi maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.

Hollanda da istediklerini yapamayan Alexander Sörloth Danimarka’nın Midtjylland takımına transfer oldu. 26 maçta 15 gol ve 9 asistle oynayan oyuncu İngilizlerin dikkatini çekti ve Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace takımına transfer oldu. Burada forma giydiği 20 resmi maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Bu ülkede yeteneklerini gösterme fırsatı yakalayamayan Sörloth Belçika’nın Gent takımına kiralandı. Gent takımı ile çıktığı 22 maçta 5 gol ve 3 asistle oynadı.