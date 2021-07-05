SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Alexander Sörloth'un fiyatı el yaktı!

Alexander Sörloth'un fiyatı el yaktı!

05.07.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RB Leipzig, Trabzonspor’un istediği Alexander Sörloth’un kiralık faturasını belirledi.

Alexander Sörloth'un fiyatı el yaktı!

Transfere hızlı başlayan Trabzonspor en büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun ardından RB Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth’u yeniden geri getirme hedefindeki bordo-mavililerin bu transferde elini güçlendirecek gelişmeler yaşanıyor.

JESSE MARSCH KADRODA İSTEMEDİ

Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen Jesse Marsch’ın, oyuncuyu yeni sezonda ilk 11’de değerlendirmeyi düşünmediği ortaya çıktı. Forvet bölgesi için transfer isteyen Marsch, Norveçli futbolcunun takımdan gönderilmesinin yolunu açtı.

ANDRE SILVA'YI TRANSFER ETTİLER

Portekiz Milli Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda yer alan 25 yaşındaki santrfor Andre Silva’yı renklerine bağlayan Leipzig’de yaşanan gelişmeyle gözler Sörloth transferine çevrildi.

DÜZENLİ OYNAYACAĞI YERE GİTMEK İSTİYOR

Kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Sörloth’un düzenli forma giyebileceği bir takıma yönelme durumu bu gelişmeyle daha da güçlendi.

2-3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Alman ekibinin Norveçli golcüyü kiralık olarak elden çıkarmasının faturası belli oldu. Leipzig’in bir sezonluk 2-3 milyon euro kiralama ücreti talep etmeye hazırlandığı öğrenildi.

3 MİLYON EURO MAAŞI VAR

Ayrıca oyuncuyu geçici transferle kadrosuna katacak kulübün, futbolcunun 3 milyon euroluk yıllık ücretini de karşılaması beklentisinin bulunduğu ileri sürüldü. Trabzonspor’un bu transferi gerçekleştirmesi durumunda yıllık maliyetinin yaklaşık 5 milyon euro olacağı hesaplandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldiGörüntüler Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Bakın bu kareler hangi ilden geldi
PARTNERCan Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!Can Yaman ve Diletta Leotta aşka geldi!
Trabzonspor golcüsünü bulduTrabzonspor golcüsünü buldu
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Kütahya'dan acı haber! Polis memuru şehit oldu

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray, Ghezzal ile anlaşmaya vardı!

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Lionel Messi bombası! Tarihi teklif...

Belhanda: Galatasaray'ı yenmeliyiz

Belhanda: Galatasaray'ı yenmeliyiz

10 yıl sonra yol ayrımı

10 yıl sonra yol ayrımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.