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Alexander Zverev çileden çıktı! Hakeme saldırı anı kameralarda...

23.02.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenis tarihinde daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Tek erkekler dünya 3 numarası olan Alexander Zverev, katıldığı Meksika Açık turnuvasında maçın hakemine raketiyle saldırdı. Alexander Zverev, bu olayın ardından turnuvadan kalıcı olarak ihraç edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakemden özür dileyen Zverev, "Ne kadar pişman olduğumu kelimelere dökmek zor. Hakemden özel olarak özür diledim çünkü ona karşı olan öfkem yanlış ve kabul edilemezdi" dedi.

Alexander Zverev çileden çıktı! Hakeme saldırı anı kameralarda...

Dünya 3 numarası Alexander Zverev'in skandal hareketi dünya basınının gündeminde... Katıldığı turnuvada hakeme saldıran tecrübeli isim turnuvadan men edildi. Bu gerilime sebep olan olay ise Zverev’in hakemle topun düştüğü yer ile alakalı fikir ayrılığı.

"TOP DIŞARI DÜŞTÜ" TARTIŞMASI

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Alexander Zverev, katıldığı Meksika Açık turnuvasında bir pozisyonda maçın hakemine itirazda bulundu. Topun dışarı çıktığını belirten Alman tenisçi adeta çileden çıktı. Hakemin kararına büyük tepki gösteren Zverev, maç sonunda ise hakeme saldırdı.

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RAKETİYLE HAKEME SALDIRDI

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Maçı kaybeden Alexander Zverev'in siniri daha da arttı. Karşılaşma sonrası saha kenarına doğru ilerleyen Alman tenisçi raketiyle birlikte hakeme saldırdı. Hakemin ayaklarına doğru oturduğu sandalyeye üst üste vurmaya başlayan Zverev'i görenler hayrete düştü. Tribünlerin büyük tepkisini alan Alman tenisçi sonrasında koltuğuna oturdu ve sakinleşti.

1 MİLYON İZLENEN VİDEO HER YERDEN SİLİNDİ

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Kısa süre içinde Alexander Zverev'in saldırı videosu sosyal medyada viral oldu. İddiaya göre Zverev avukatlarına verdiği talimatla 1 milyon izlenen videoyu her yerden sildirdi.

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DAHA ÖNCE DE 16 MAÇ CEZA ALMIŞTI

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Alexander Zverev'in ilk vukuatı bu değil... Daha önce de Nick Kyrgios'da ''agresif hareketler'' sebebi ile ATP'den 16 hafta boyunca men cezası almıştı.

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