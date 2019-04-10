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Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 10.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

George Washington Üniversitesi'nde forma giyen 23 yaşındaki voleybolcu Alexis Lete, sadece başarılı bir sporcu değil, aynı zamanda birçok alanda aktif olan bir sosyal medya kullanıcısı. Güzel voleybolcunun on parmağında on marifet var.

Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

ABD'li voleybolcu Alexis Lete, sporda olduğu kadar başka birçok alanda da oldukça başarılı.

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George Washington Üniversitesi'nde voleybol oynayan Lete, aynı zamanda modellik de yapıyor.

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Birçok marka için kamera karşısına geçen başarılı voleybolcu, verdiği başarılı pozlarla dikkat çekmeyi başardı.

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4 yıldır aynı takımda forma giyen 23 yaşındaki voleybolcu, modelliğin haricinde Youtube'da yayınlar yapıyor ve Instagram'da da 71 bin takipçiye sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Alexis Lete youtube Voleybol

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