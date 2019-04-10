Herkes voleybolcu diye biliyordu ama... İşte gerçek!

ABD'li voleybolcu Alexis Lete, sporda olduğu kadar başka birçok alanda da oldukça başarılı.
George Washington Üniversitesi'nde voleybol oynayan Lete, aynı zamanda modellik de yapıyor.
Birçok marka için kamera karşısına geçen başarılı voleybolcu, verdiği başarılı pozlarla dikkat çekmeyi başardı.
4 yıldır aynı takımda forma giyen 23 yaşındaki voleybolcu, modelliğin haricinde Youtube'da yayınlar yapıyor ve Instagram'da da 71 bin takipçiye sahip.
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