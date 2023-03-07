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Aleykümselam nasıl yazılır, aleykümselam yazımı nasıl olmalıdır? Aleykümselam ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.02.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği bilinemeyen pek çok sözcük vardır. Bunların doğru yazımını bilmemek ise anlatım bozukluklarına ve imla hatasına neden olur. Özellikle gün içinde çok sık kullanılan kelimelerden biri olan aleykümselam sözcüğü de yazılışı konusunda hata yapılan kelimeler arasındadır. Arapça bir kelimeden alıntı olan aleykümselam dilimize geçerken Türkçe kurallarına uygun bir şekilde geçer. Peki, aleykümselam yazımı nasıl olmalıdır?

Aleykümselam nasıl yazılır, aleykümselam yazımı nasıl olmalıdır? Aleykümselam ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan aleykümselam alınan selam yanıt olarak verilir. Bu sözcüğün doğru yazılışı konusunda ise kafa karışıklıkları vardır. Bitişik mi yoksa ayrı mı yazılacağı sıkça karıştırılmakta ve hataya neden olmaktadır. Çünkü iki kelimenin birleşiminden oluşur ve insanlar bu kelimeyi yazarken yanlış yapabilir. Peki aleykümselam kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazılır?

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Aleykümselam nasıl yazılır?

Aleykümselam kelimesi dilimize Arapçadan geçmiş bir kelimedir. Arapçada "‘aleyküm selām" şeklinde yazılan kelime Türkçeye geçerken Türkçenin gramer ve söyleyiş yapısına uygun bir şekilde Türkçeleşerek geçmiştir. Aleykümselam doğru yazılışı konusunda insanlar çok fazla hata yapmaktadır. Bu kelimeyi "aleyküm" selam şeklinde ayrı yazmak hatalıdır. Esenlik ve selamet üzerinizde olsun anlamına gelen bir kelime, gün içinde özellikle selamlaşma esnasında sıkça kullanılır. Doğru ve etkili bir iletişim için bu sözcüğün doğru yazılışını bilmek oldukça önemlidir.

Aleykümselam ayrı mı yazılır?

Özellikle yazı dilini çok fazla kullanan kişiler aleykümselam bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda hataya düşebilir. Türkçede hangi kelimelerin bitişik hangilerinin ayrı yazılacağı konusunda bazı kurallar vardır. Ancak çok fazla kelime ve kural olduğu için yazım esnasında kafa karışıklığı olabilir. Bunu önlemek için TDK’nin yayınları baz alınarak kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek gerekir. Bu sayede yazım esnasında hata yapma riski de ortadan kaldırılabilir. Aleykümselam TDK kuralları doğrultusunda ayrı yazılan bir kelimedir.

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Aleykümselam yazımı ile ilgili örnek cümleler

Hangi kelimenin nasıl yazılacağı ve ne anlama geldiği konusunda bilgi sahibi olmak için TDK’ye bakılabilir. Sıkça karıştırılan aleykümselam yazımı için de TDK kurallarına bakılabilir. TDK’ye göre bu kelime birleşik yazılmalıdır, ayrı yazıldığı zaman imla hatası yapılmış olur. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan ve kendi başına anlamlı olan bu kelime her zaman aleykümselam şeklinde bitişik yazılmalıdır. Bu konuda bir istisna yoktur. Kelimenin cümle içinde doğru kullanımı ile ilgili şu örnekler verilebilir:

  • Bana selam verdi ben de aleykümselam dedim. (Doğru)
  • Bir aleyküm selam bile demedi. (Yanlış)
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