Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder ile neden ayrıldı? Ünlü futbolcu karşı çıkmış

Survivor itirafları ve paylaşımlarının yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları hızlı başlayıp hızlı biten çiftten Survivor Aleyna, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı.

Son dönemde adı Sinan Akçıl ile anılan ancak yalnızca birlikte düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu ilişkisinin bitme sebebini şu sözlerle anlattı:

"Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında."

KARİYERİNE DESTEK OLMADI

Survivor Aleyna ünlü futbolcunun kendisine karşı çıktığını da ima ederek "Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir" dedi.





