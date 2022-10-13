MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder ile neden ayrıldı? Ünlü futbolcu karşı çıkmış

Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder ile neden ayrıldı? Ünlü futbolcu karşı çıkmış

13.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 Survivor Gönüllüler Takımı'nda yarışan Aleyna Kalaycıoğlu daha sonra şarkıcı olmuştu. Sosyal medyada iddialı pozlarını paylaşan Survivor Aleyna futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşıyordu. İlişkisi kısa süre Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ayrılık itiraf geldi. Ünlü isim eski sevgilisinin kariyerine destek olmadığını ima etti.

Aleyna Kalaycıoğlu, futbolcu Cengiz Ünder ile neden ayrıldı? Ünlü futbolcu karşı çıkmış

Survivor itirafları ve paylaşımlarının yanında özel hayatıyla da dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile Fransa'da Marsilya forması giyen Cengiz Ünder aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları hızlı başlayıp hızlı biten çiftten Survivor Aleyna, Cengiz Ünder ile neden ayrıldıklarını anlattı.

Son dönemde adı Sinan Akçıl ile anılan ancak yalnızca birlikte düet yapan Aleyna Kalaycıoğlu ilişkisinin bitme sebebini şu sözlerle anlattı:

HGJGKHJ

"Cengiz ile bir birbirimizi tanıma aşamasındaydık fakat kısa sürdü. Kariyer ve karakter olarak aşırı uyuşamadığımızı fark ettik. Benim kariyer hedeflerimle onunki çok farklı ve ortak paydada buluşamadık aslında."

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

KARİYERİNE DESTEK OLMADI

Survivor Aleyna ünlü futbolcunun kendisine karşı çıktığını da ima ederek "Benim istediğim sektör, onun o sektöre çok sıcak bakmayışı... Ben 24 yaşındayım ve benim için her şeyden önce kariyerim gelir" dedi.

img-20220810-171933-N13M

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vazgeçemediği aşkı süper minisiyle Instagram'ı salladı!Vazgeçemediği aşkı süper minisiyle Instagram'ı salladı!
26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!26 yaş küçük eşi güzelliğiyle Instagram'ı salladı!
Esenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndüEsenyurt Belediyesi önce paylaştı sonra sildi! Miss Uganda geri döndü
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder Aleyna Kalaycıoğlu Sinan Akçıl gönül sevgilisi yaşında istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Önlem alınmazsa sokaklar zombilerle dolacak!

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Gündem yaratan dolar çıkışı: 7-8 liraya düşer…

Doktor olay yerinde hayatını kaybetti!

Doktor olay yerinde hayatını kaybetti!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Akaryakıta zamdan indirim geldi!

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!

Suriye'de heyecanlandıran keşif! 4. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor... Yüzde 90'ından fazlası sağlam...

Suriye'de heyecanlandıran keşif! 4. yüzyıldan kaldığı düşünülüyor... Yüzde 90'ından fazlası sağlam...

İlginizi Çekebilir

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Balla karıştırıp kaşık kaşık tüketin: İyileştirici etkisi dudak uçuklatıyor

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Orijinalinden ayırt edemeyeceksiniz: Harika kıtırlığın sırrı o malzemede!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.