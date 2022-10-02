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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

02.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte Ben Hiç programına katıldı. Komik anların yaşandığı programda oynanan oyunda "Ben hiç denize girmedim" kısmında Survivor Aleyna bombayı patlattı. Aleyna Kalaycıoğlu "Ben girdim" diyerek Survivor'da yaptığını olayı itiraf etti.

Aleyna Kalaycıoğlu'ndan 'denize çıplak girme' itirafı! "Survivor'da gece yarısı..."

Yakın arkadaş olan Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu birlikte bir Youtube programına katıldı. Programda oyun oynayan ikiliden Survivor Aleyna "Ben hiç denize girmedim" kısmında ceza olan shotları içmek zorunda kaldı.

Aleyna Kalaycıoğlu bu kısımda bir Survivor itirafında bulundu. Son dönemde futbolcu Cengiz Ünder ile aşkıyla adından söz ettiren Kalaycıoğlu açıklamasında şunları söyledi:

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SURVIVOR İTİRAFI

"Ben yaptım onu Survivor'da, gece yakın arkadaşımla hadi bir çılgınlık yapıp girelim. Bir bikini altıyla 6 ay geçirdim doğal olarak girince çıkarıp yıkıyorsun. Bir de geceydi zaten."

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