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Aleyna Kalaycıoğlu'nun babası yıllar sonra ortaya çıktı! "15 senedir görüşmediğim..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.06.2024 15:15
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Survivor All Star'ın dikkat çeken isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu son paylaşımıyla gündemde. Yunus Emre ile dostluğu ve sona doğru da düşmanlığıyla adından söz ettiren Aleyna babasına dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun babası yıllar sonra ortaya çıktı! "15 senedir görüşmediğim..."

Survivor All Star 2024'te öne çıkan isimlerden olan Aleyna Kalaycıoğlu yarışma boyuncu hem geçirdiği sinir krizi hem kavgaları hem de başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Yunus Emre ile arasındaki dostlukla sık sık gündeme gelen ancak yarışmanın sonuna doğru dostlukları biten ikiliden Aleyna son olarak babasına dair sözleriyle dikkat çekti.

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"2 gün önce akşam telefonum çaldı, bilinmeyen numara" diyen Aleyna şunları yazdı:

AĞLAYARAK ANLATMIŞTI

"Boş bulunup açtım. 15 senedir görüşmediğim, hayatımın hiçbir yerinde bana hiçbir zaman destek olmayan babammış. Görüşmek istediğini ve tebrik etmek için aramış.
İşte şimdi başardım dedim..."

Aleyna 2021 yılında yaptığı açıklamada babasına dair "Sesini çok hatırlamıyorum" diyerek ağlamıştı. Aleyna "Ulaşmak çok zor değil ama demek ki istemiyor. Ona ihtiyacım yok" demişti.

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Aleyna Kalaycıoğlu
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