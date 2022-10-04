Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Hadise'nin eski aşkıyla...

Survivor 2021 sezonundaki performansıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma bittikten kısa bir süre sonra 'Bedelini ödedim' isimli şarkısıyla, müzisyenliğe soyunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile düet yaptığını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Marsilya'da forma giyen ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile kısa bir birliktelik yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la birlikte olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sinan Akçıl, sık sık başbaşa vakit geçiriyor.

REKLAM İDDİASI

İddiaların doğruluğu netlik kazanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin bu tür yanlış anlaşılmalara kasten sebebiyet verdiğini ve birlikte yaptıkları düet için bir reklam çalışması olduğunu öne sürdü.

''ALEYNA TİLKİ'Yİ GEÇECEK''

Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu için ''Çok yetenekli ve Aleyna Tilki'yi geçecek'' ifadelerini kullanmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu ise ''Sinan Akçıl, yeteneğimin farkına vardı'' diyerek, teşekkürlerini dile getirmişti.

BİRLİKTE SAHNE ALDILAR

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ve Sinan Akçıl, dün gece Best of Rumeli Ödül töreninde, birlikte sahne aldı.

Sinan Akçıl, bir dönem meslektaşı Hadise ile aşk yaşamıştı. Akçıl, 'En büyük aşkım' şarkısını, sevgilisi Hadise için kaleme almıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Cengiz Ünder'den önce Acun Medya çalışanı Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Beraberlikleri hakkında konuşmaktan kaçınan ikilinin sessiz sedasız ayrıldığı iddia edilmişti.



