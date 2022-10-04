MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Hadise'nin eski aşkıyla...

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Hadise'nin eski aşkıyla...

04.10.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Cengiz Ünder'den ayrılma kararı alan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sosyal medyada, ikilinin sık sık birlikte vakit geçirdikleri öne sürülürken, bazı kullanıcılar bunun yalnızca bir reklam çalışması olduğunu dile getirdi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! Hadise'nin eski aşkıyla...

Survivor 2021 sezonundaki performansıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma bittikten kısa bir süre sonra 'Bedelini ödedim' isimli şarkısıyla, müzisyenliğe soyunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile düet yaptığını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Marsilya'da forma giyen ünlü futbolcu Cengiz Ünder ile kısa bir birliktelik yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'la birlikte olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sinan Akçıl, sık sık başbaşa vakit geçiriyor.

REKLAM İDDİASI

İddiaların doğruluğu netlik kazanmazken, bazı sosyal medya kullanıcıları, ikilinin bu tür yanlış anlaşılmalara kasten sebebiyet verdiğini ve birlikte yaptıkları düet için bir reklam çalışması olduğunu öne sürdü.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! O isim duyanları şaşkına çevirdi

''ALEYNA TİLKİ'Yİ GEÇECEK''

Sinan Akçıl, Aleyna Kalaycıoğlu için ''Çok yetenekli ve Aleyna Tilki'yi geçecek'' ifadelerini kullanmıştı. Aleyna Kalaycıoğlu ise ''Sinan Akçıl, yeteneğimin farkına vardı'' diyerek, teşekkürlerini dile getirmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! O isim duyanları şaşkına çevirdi

BİRLİKTE SAHNE ALDILAR

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu ve Sinan Akçıl, dün gece Best of Rumeli Ödül töreninde, birlikte sahne aldı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! O isim duyanları şaşkına çevirdi

Sinan Akçıl, bir dönem meslektaşı Hadise ile aşk yaşamıştı. Akçıl, 'En büyük aşkım' şarkısını, sevgilisi Hadise için kaleme almıştı.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! O isim duyanları şaşkına çevirdi

Aleyna Kalaycıoğlu'nun, Cengiz Ünder'den önce Acun Medya çalışanı Gökhan Özdemir ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. Beraberlikleri hakkında konuşmaktan kaçınan ikilinin sessiz sedasız ayrıldığı iddia edilmişti.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi! O isim duyanları şaşkına çevirdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba'nın Büşra'sı sevgilisini paylaştı! Bakın kim çıktıBaba'nın Büşra'sı sevgilisini paylaştı! Bakın kim çıktı
15 günde nişan attı! "Başka kadınlar..."15 günde nişan attı! "Başka kadınlar..."
TikTok'taki hareketlerini görünce dayanamadı! "Evinin kiralarıyla..."TikTok'taki hareketlerini görünce dayanamadı! "Evinin kiralarıyla..."
Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder survivor Sinan Akçıl Aleyna Kalaycıoğlu ünlü şarkıcı aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Asgari ücrette beklenti ne? 20+20 formülü ile…

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Ne olduğunu bile anlamadı, parası pul oldu! "Binlerce var"

Benzin ve motorine zam geliyor!

Benzin ve motorine zam geliyor!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

'Fatih Terim, dünya devinin başına geçecek!'

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

E-devlet'ten saniyeler içerisinde yapılacak!

İlginizi Çekebilir

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Çıplaklığı yüzünden dava edilmişti! Mahkemeye de çıplak gitti

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.