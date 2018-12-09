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Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.12.2018 23:50 | Son Güncelleme

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Pop Müzik' dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Aleyna Tilki Altın Kelebek'te gözyaşlarına boğuldu! 'Beni yoran bir hayatım oldu'

Aleyna Tilki, 45. Pantene Ödül Töreni'nde En İyi Pop Kadın Müzik ödülününü sahibi oldu. Ödülü Demet Akalın'dan alan Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

'BENİ YORAN BİR HAYATIM OLDU'
Aleyna Tilki yaptığı konuşmada, 'Beni biraz üzen, yoran bir hayatım oldu. Ama mutluluğun da dibini tattım. Beni 14 yaşında tanıdınız. Ben aslında hiç çocuk olmadım. Aleyna Tilki olmayı o kadar sevdim ki, çocuk olamak istediğimde kendime o karakteri yarattım' ifadelerini kullandı.

ALEYNA

PERFORMANSIYLA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aleyna Tilki, Altın Kelebek Ödülleri'ne damga vurdu. Sahneye çıkan ve unutulmaz bir performans sergileyen Aleyna Tilki, burada yerli ve yabancı şarkıları seslendirdi. Nirvana'nın meşhur şarkısı Smells Like Teen Spirit'i seslendiren Tilki, sosyal medyaya damga vurdu.

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