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Aleyna Tilki'den Ahmet Kaya'nın mezarına ziyaret! Çantasındaki notuyla olay oldu

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ÜNLÜLER  | 23.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Tilki'nin, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafında çantasında yazdığı mesaj dikkat çekti. Tilki, daha sonra Ahmet Kaya'nın mezarına bıraktığı notu da paylaştı.

Aleyna Tilki'den Ahmet Kaya'nın mezarına ziyaret! Çantasındaki notuyla olay oldu

Üniversite eğitimi için ABD-Los Angeles’a taşınmaya hazırlanan Aleyna Tilki okul öncesi tatil kaçamağı yaptı. Fransa’nın başkenti Paris’e giden şarkıcı, şehrin sokaklarında verdiği pozları Instagram’da paylaştı.

Aleyna’nın bir karesinde dikkat çeken çantası Marc Jacobs imzalı. Fiyatı 2 bin 500 TL. Çantanın arka yüzünde ise "Arkadaşım olup olmaması umrumda değil. Ben zaten popülerim” yazıyor. Tilki çantasıyla verdiği pozu paylaşıp altına da "Sadece popülerim" yorumu yapınca takipçileri yine çileden çıktı. Tilki'nin bu paylaşımına eleştiri yağdı.

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AHMET KAYA ZİYARETİ

Tilki tatil sırasında Ahmet Kaya'nın mezarını da ziyaret etti. Tilki ziyaret ettiği sırada bıraktığı notu bulan bir takipçisinin paylaştığı mesajı da yayınladı.

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