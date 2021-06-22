Aleyna Tilki’den bir garip Eurovision açıklaması

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılma konusunda harekete geçildiği konusundaki açıklaması gözleri genç şarkıcılara çevirdi.
İbrahim Eren’in açıklaması sonrasında hayranlarından Eurovision ile ilgili sorular alan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, bu konuda garip bir açıklama yaptı
Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten Aleyna Tilki, "Çünkü ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.
Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 24 Mayıs 2003'te Letonya'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener'in, "Everyway That I Can" şarkısıyla birinci olmuştu.
Türkiye, 2012'de Can Bonomo’nun 'Love Me Back' şarkısıyla son kez yarışmada bulunmuştu.
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