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Aleyna Tilki’den bir garip Eurovision açıklaması

22.06.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki, Türkiye'nin Eurovision'a katılması için girişimde bulunmasının ardından kendisine gelen sorular karşısında açıklamada bulundu. Aleyna Tilki, "Eurovision’a katılmam sanırım. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum" dedi.

Aleyna Tilki’den bir garip Eurovision açıklaması

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in Türkiye’nin yeniden Eurovision’a katılma konusunda harekete geçildiği konusundaki açıklaması gözleri genç şarkıcılara çevirdi.

İbrahim Eren’in açıklaması sonrasında hayranlarından Eurovision ile ilgili sorular alan 21 yaşındaki Aleyna Tilki, bu konuda garip bir açıklama yaptı

"GLOBAL BİR ŞARKICI OLARAK TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Eurovision'a katılacağını sanmadığını belirten Aleyna Tilki, "Çünkü ben Avrupa’da, Türkiye’yi Türkiye’nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye’yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada şampiyonlar liginde temsil etmek istiyorum. Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile" dedi.

SERTAB ERENER BİRİNCİ OLDU

Türkiye, 1975'teki ilk çıkışından bu yana Eurovision'a 34 kez katıldı. 24 Mayıs 2003'te Letonya'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener'in, "Everyway That I Can" şarkısıyla birinci olmuştu.

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SON KEZ CAN BONOMO

Türkiye, 2012'de Can Bonomo’nun 'Love Me Back' şarkısıyla son kez yarışmada bulunmuştu.


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Aleyna Tilki
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