Aleyna Tilki'den Gülşen açıklaması: Çok ayıp yaptığınız!

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz günlerde Bursa'da dinleyicileriyle bir araya geldi. Gülşen, şarkılarıyla sevenlerini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de yine geceye damga vurdu.

Gülşen daha önceki bazı konserlerinde olduğu gibi iddialı bir kostüm ile sahneye çıktı. Derin yırtmaçlı, sırt ve bel dekolteli payetli bir elbise giymeyi tercih eden Gülşen'in tarzı sosyal medyada da çok konuşuldu. Şarkıcının, kıyafetini beğenenlerin yanı sıra abartılı bulanlar da vardı.

Gülşen, hakkında yapılan eleştirilerle ilgili sessizliğini korurken, Aleyna Tilki'den şarkıcıya destek gecikmedi.

Genç şarkıcı, Twitter'dan yayınladığı gönderide, "Ya! Gülşen Hanım şu anda giydiği her şeyi kaliteyle taşıyan ve en önemlisi kendi sözünü ve müziğini yapan bir kadın-anne. Çok ayıp yaptığınız. Dünyada müzik yapan insanlar kaygılandığı için mi güzel stylingler yapıyor? Biz burada neden bu zihniyeti aşamıyoruz? Çok sürrealsiniz ya!" ifadelerini kullandı.



