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Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen karar

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.05.2019 11:48 | Son Güncelleme

Genç şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettirirken bir anda Twitter hesabını kapamaya karar verdi.

Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen karar

Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki'den sürpriz bir hamle geldi.

Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle, Amerika'daki hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.

Kısa bir süre önce 19 yaşına giren, Tilki'den şaşırtıcı bir hamle geldi.

Genç popçu, Twitter hesabını kapattı. Tilki'nin hesabını neden kapattığı ise merak konusu oldu.

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Aleyna Tilki Aleyna Tilki twitter

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