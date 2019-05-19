Aleyna Tilki'den hayranlarını üzen karar

Bir dondurma markasının reklam yüzü olan ve bu anlaşmadan 1,5 milyon TL kazandığı konuşulan Aleyna Tilki'den sürpriz bir hamle geldi.
Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle, Amerika'daki hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşıyor.
Kısa bir süre önce 19 yaşına giren, Tilki'den şaşırtıcı bir hamle geldi.
Genç popçu, Twitter hesabını kapattı. Tilki'nin hesabını neden kapattığı ise merak konusu oldu.
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