255 basamağı çıkan zirveye ulaşıyor! Türkiye'deki bu tarihi yapıyı çok az kişi biliyor

Kilis'in 24 kilometre kuzeybatısında, Polateli ilçesine bağlı Belenözü (Ravandan) köyü sınırlarında bulunan Ravanda Kalesi, yüksek konik bir tepe üzerinde yer alıyor. Afrin Çayı'nın doğusunda geniş bir görüş açısına sahip olan kale, tarihi yapısı ve manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kilisli ziyaretçilerden Halil Özkaraca, Ravanda Kalesi'nin yeterince bilinmediğini söyledi. Özkaraca, "Kilisli olarak burayı gerçekten çok fazla bilmiyoruz. En son 34 yaşındayken ziyaret ettim. Aslında biraz daha popülaritesinin olması gerekiyor. Çünkü sonuçta 12. yüzyıla dayanan bir tarihi var ve özellikle Suriye dönemlerinde savaş yıllarında askeri üs olarak kullanılan bir kale. Bu yüzden daha çok öne çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 255 basamak merdiven var. Çıkarken yorucu oluyor. Buraya gelecek kişilerin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Güneş olduğu için sularını yanlarında getirmeleri gerekiyor" dedi.

Kalenin çevre düzenlemelerinin yapılmasının önemine de değinen Özkaraca, "Buradan yöneticilere ricam kalenin çevre düzenlemelerinin yapılması ve ziyaretçilere daha çok açılabilmesi. Buranın desteklenmesinin kültür turizmi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ravanda Kalesi'ni ziyaret eden diğer vatandaşlar da kalenin görkemli bir manzaraya sahip olduğunu ifade ederken, merdivenlerin çıkışının yorucu olduğunu belirtti. Kalede bazı tadilatların yapıldığını dile getiren vatandaşlar, çevrede ve kalenin farklı bölümlerinde daha fazla tadilat yapılması gerektiğini söyledi.

Vatandaşlar, gezmek için uygun bir yer olduğunu belirttikleri Ravanda Kalesi'nin fazla tanınmadığını, Kilislilerin birçoğunun da kaleyi bilmediğini ifade ederek, merkeze uzak olmasına rağmen ziyaret edilmesi gereken ve heyecan verici bir yer olduğunu dile getirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır