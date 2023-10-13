Aleyna Tilki'den para itirafı! "Konserlere çıkmadığım bir dönem..."

Aleyna Tilki, geçen sene depresyona girdiğini belirterek gündeme gelmişti. Pozları ve açıklamalarıyla dikkat çeken Tilki konserlere çıkmadığı dönem parasız kaldığını da itiraf etti.

Genç şarkıcı Tilki, “Bir dönem konserlerime ara verdim çünkü canım istemedi. Sektördekiler ‘Aleyna parasız kalmamalısın, çalışmaya devam etmek zorundasın’ gibi şeyler söylüyorlardı. Ben de çalışmak istemiyordum. Ve para beni tehdit edecek bir unsur olmuyordu. ‘Para kazanmak benim umurumda değil’ diyordum” ifadelerini kullandı.

"O KADAR ÇARESİZ İNSAN VARKEN..."

Aleyna Tilki konuşmasının devamında şunları söyledi:



“Ve şu anda bir sırt çantasıyla da hayatımı geçindirebilirim. Yaşım genç. Canım isterse gidip başka bir iş de yapabilirim. Hatta kendi playlist’imi çalıp kokteyl yapıp çalışmak istediğim mekânlar bile oldu. Konserlerim olacak tabii. Şu anda da çıkmak istiyorum. Hatta konserlere çıkmadığım bir dönem paramın bayağı azaldığı olmuştu. O zaman bile onun olmayışıyla eğlendiğim oluyordu. Sokakta o kadar çaresiz insanlar var ki benim bulunduğum durum hiçbir şey."

