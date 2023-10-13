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Tommy Hilfiger çanta modellerinde 1000 TL'ye varan indirim

12.10.2023 18:45 | Son Güncelleme:
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Günün fırsatları kapsamında, kaliteli bir çanta edinmek isteyenler için fırsat sunan markalardan biri de Tommy Hilfiger! Hem şık görünümüyle öne çıkan hem de sağlamlığı ve dayanıklılığı ile bilinen Tommy Hilfiger'ın birbirinden fonksiyonel çanta modellerinde kaçırılmayacak indirimler sizleri bekliyor. Sizin için markanın öne çıkan yüksek indirimli ürünlerini seçtik. İşte detaylar!

Tommy Hilfiger çanta modellerinde 1000 TL'ye varan indirim

Ofise, arkadaş buluşmasına ya da seyahate giderken kullanabileceğiniz kaliteli bir çanta arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Moda dünyasının önde gelen markalarından Tommy Hilfiger'da %30'a varan indirimler başladı. Uzun yıllar sorunsuz kullanabileceğiniz indirimdeki işlevsel çanta modellerini sizin için inceledik. Hazır indirimdeyken bu fırsatı kaçırmayın!

Tommy Hilfiger TOMMY JEANS HERITAGE MIX DUFFLE Çanta

Adsız tasarım - 2023-10-12T122702.979

Öne çıkan özellikler

  • Suya dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
  • Klasik duffle stilinde tasarlanmıştır.
  • Geniş bir ana bölmesi ve ön cebi bulunur.
  • Taşıma kolaylığı sağlamak için yan ve üstte tutma sapları yer alır.
  • Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askısı mevcuttur.
  • Çantanın sağlam yapısı ve düzenli bölmeleri, günlük kullanıma uygunluğunu artırır.
  • Fermuarlı bölmeleri ve cebi ile eşyaların düzenli tutulmasını sağlar.
  • Günlük kullanım için ideal olan bu çanta, Tommy Hilfiger markasının ikonik tarzını yansıtır.
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Tommy Hilfiger Erkek TH SURPLUS Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-10-12T122822.882

Öne çıkan özellikler

  • Suya dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
  • Modern ve minimalist bir tasarıma sahiptir. Geniş bir ana bölüme ön cebe sahiptir. Fermuarlı cep, çantanın önünde benzersiz bir stilde konumlandırılmıştır.
  • Sırt çantası şeklinde tasarlanmış olan bu model, iki ayarlanabilir omuz askısı ile rahat bir şekilde sırtta taşınabilir ve yük dağılımı dengeli bir şekilde sağlanabilir.
  • İç kısmında bir laptop bölmesi bulunur, bu sayede laptopunuzu güvenli bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.
  • Şık ve işlevsel bir seçenek olarak öne çıkan bu ürün modern tasarımı ve pratik yapısı ile günlük kullanıma uygundur.
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger TH CONTEMPORARY BACKPACK Kadın Çanta

Adsız tasarım - 2023-10-12T123000.772

Öne çıkan özellikler

  • Dayanıklı sentetik deri malzemeden üretilen çanta, uzun süreli kullanıma ve aşınmaya karşı dirençlidir.
  • Günlük kullanıma uygun bir boyuta ve kapasiteye sahiptir. İçerisinde cep telefonu, cüzdan, anahtar gibi eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabileceğiniz geniş bir ana bölmesi ve fermuarlı bir ön cebi bulunur. İç kısmında birkaç küçük cebe de yer verilmiştir, bu sayede küçük eşyalarınızı kolayca bulabilirsiniz.
  • Hem günlük kullanıma hem de özel günlerde kombinlerinizi tamamlamak için ideal bir seçimdir.
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger TH SKYLINE DUFFLE Erkek Çanta

Adsız tasarım - 2023-10-12T123055.778

Öne çıkan özellikler

  • Duffle tarzında tasarlanmıştır. Minimal ve spor bir görünüm sunar.
  • Geniş bir ana bölmesi ve ön cebi bulunur. Fermuarlı ceplere ek olarak yanlarda ve iç kısımda da düzenleme bölmesi mevcuttur.
  • Çantanın üstünde bir taşıma sapı ve ayarlanabilir omuz askıları bulunur. Bu sayede çantayı elde taşımak veya omuzda taşımak mümkündür.
  • Hem günlük kullanım hem de seyahat için idealdir.
Ürünü İncele

Tommy Hilfiger TH PIQUE PU BACKPACK Çanta

Adsız tasarım - 2023-10-12T122911.977

Öne çıkan özellikler

  • Dayanıklı ve hafif bir malzeme olan poliüretandan yapılmıştır. Bu malzeme, çantanın uzun ömürlü olmasını ve kolay temizlenebilir olmasını sağlar.
  • Minimalist bir tasarıma sahiptir.
  • Geniş bir ana bölmesi ve ön cebi bulunur. Fermuarlı cep, çantanın ön yüzünde konumlandırılmış ve çantanın tasarımına şık bir detay katmıştır.
  • Sırt çantası şeklinde tasarlanmış olan bu model, iki ayarlanabilir omuz askısı ile kullanılabilir. Ayarlanabilir askılar, çantanın rahatlıkla sırtta taşınmasını sağlar.
  • Günlük kullanım ve seyahat için yeterli hacme sahiptir.
Ürünü İncele

Bu içerik 13 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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