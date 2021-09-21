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Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması: Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum

21.09.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Tilki sevgilisi olup olmadığı dair hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Tilki açıklamasında "Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum" dedi.

Aleyna Tilki'den sevgili açıklaması: Bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum

Aleyna Tilki, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Tilki son dönemde sevgilisi olduğuna dair ortaya atılan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

Aleyna Tilki kendisiyle ilgili yapılan yorumlara kızarak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

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"Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü.”


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Aleyna Tilki
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